Polemiche per l’impianto fotovoltaico a Paterno. Comitato e primo cittadino si punzecchiano

Mega impianto fotovoltaico a Paterno, torna all’attacco il comitato "Eco-Logico Sì, Eco-Mostro No" alla vigilia del consiglio aperto che si terrà venerdì pomeriggio sul tema delle fonti rinnovabili ma non si fa attendere la replica del sindaco Daniela Ghergo. "Fabriano ha la fortuna di essere circondata dal verde: boschi, prati, colline, montagne, fiumi, abbazie, monasteri e tanto altro – evidenzia il comitato -. Questo mix di storia, cultura, tradizioni ci appartiene ci definisce. Non saremmo noi stessi senza le nostre radici. La realizzazione da parte di Novapower Srl del campo fotovoltaico da 5,5 MW fra le aree di Paterno, Attiggio, Argignano, Bassano, San Michele e Collamato comporterebbe un’occupazione di terreno pari a circa 70mila metri quadrati e la costruzione di un elettrodotto di circa 5 chilometri. Un’autentica cicatrice di metallo e cemento nel cuore di una località dalla forte caratterizzazione ambientale e paesaggistica ove flora, fauna e paesaggio verrebbero sovrastati, invasi e deturpati, andando ad intaccare un patrimonio di paesaggi mantenuto invariato per oltre cinque secoli. Questi progetti avvantaggiano solo le imprese private che scaricano sulla collettività solo costi e danni. Alla luce dei pareri negativi espressi dalla Soprintendenza delle Marche sia per la realizzazione dell’impianto nella piana di Paterno, sia nei pressi di Argignano, si rende inevitabile che il Comune di Fabriano intervenga al fianco della Soprintendenza per ottenere la conferma definitiva dell’efficacia dei provvedimenti di diniego. Chiediamo che tutte le aree verdi presenti sul territorio – è l’appello - vengano tutelate e protette per il benessere dei cittadini e dell’ecosistema, a iniziare da subito per le aree di Paterno-Argignano e Campodonico. Pertanto – concludono dal comitato - invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al consiglio comunale aperto sul tema che si terrà a Fabriano venerdì alle 17". "Il Comune – replica il sindaco Daniela Ghergo - si è già espresso nella relativa conferenza dei servizi sostenendo e supportando quanto dedotto dalla Impianto fotovoltaico di Paterno, formulato il preavviso di rigetto dell’istanza di autorizzazione per parere negativo della Soprintendenza che è "in linea con la posizione negativa del comune di Fabriano sull’elettrodotto". La conferenza dei servizi ha dichiarato l’esito negativo della conferenza stessa.

