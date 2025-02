Polizia seda lite tra fratelli e trova hashish

Nei giorni scorsi il personale del Commissariato, coordinato dal vice Questore Mabj Bosco ha sequestrato 80 grammi di hashish e denunciato per detenzione ai fini di spaccio un giovane residente in città. Gli agenti sono arrivati nell’abitazione, su chiamata di alcuni familiari che non riuscivano a placare la lite che si era scatenata tra due fratelli, uno dei quali, affetto da problemi psichici. Sul posto anche un’ambulanza. Al loro arrivo gli agenti hanno provveduto a riportare la situazione alla normalità, ma durante l’operazione hanno avvertito un forte odore di cannabinoidi e hanno provveduto alla perquisizione che ha dato esito positivo. All’interno di un armadio della camera da letto venivano rinvenuti due involucri, contenenti sostanza stupefacente del tipo "hashish" come poi confermato dai successivi test orientativi. La droga è stata sequestrata e il giovane, uno dei due fratelli che ha dichiarato di essere il possessore della droga, è stato denunciato.