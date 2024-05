Portonovo, morso da un cane. L’animale era lasciato libero: aggredito e ferito a un braccio

Esce per fare una passeggiata e viene attaccato da un cane. L’animale gli è saltato addosso mordendolo con tutti i denti ad un braccio. È successo giovedì pomeriggio, in piazzetta a Portonovo, la baia sotto il monte Conero. "Venite un cane mi ha morso". La telefonata al 112 è stata fatta da un 50enne italiano, rimasto ferito.

Sul posto è arrivata una pattuglia delle volanti della polizia. L’uomo ha raccontato agli agenti quanto avvenuto poco prima. Mentre camminava tranquillamente con il suo cane tenuto al guinzaglio ha incrociato una coppia che aveva con sé un cane di grossa taglia non tenuto al guinzaglio e quindi libero.

Il suo era molto più piccolo quindi ha provato ad allontanarsi in fretta ma il cane più grosso si sarebbe avventato su quello più piccolo. I due animali hanno iniziato a lottare tra loro e ad abbaiare forte. Si rincorrevano, si mordevano.

Il 50enne a quel punto si è messo tra i due animali nel tentativo di dividerli e nel tentativo di salvare il suo quadrupede. È stato in quel momento che il cane grosso lo ha aggredito con un morso sul braccio provocandogli una ferita lieve. I poliziotti hanno chiamato sul posto personale medico veterinario che ha accertato, verificando con apposita strumentazione se avevano il microchip, la proprietà dei due cani. I rispettivi proprietari avevano iniziato una discussione e gli agenti sono dovuti intervenire per farli smettere perché si erano agitati parecchio. Il 50enne che ha subito il morso ha rifiutato le cure mediche. Potrà sporgere denuncia nei confronti dei proprietari che hanno lasciato il cane senza guinzaglio in una strada pubblica dove non sarebbe consentito il passeggio libero.