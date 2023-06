Predieri si presenta in carcere: dovrà scontare 4 anni e 3 mesi

Il 37enne senigalliese Alessandro Predieri si è consegnato ieri mattina al carcere di Villa Fastiggi dove dovrà scontare 4 anni e 3 mesi di reclusione. È accusato di violenza sessuale continuata, i fatti risalgono al 2011. Una settimana fa la Corte di Assise di Appello di Ancona aveva rigettato il ricorso presentato dai legali del senigalliese confermando la sentenza di condanna che è diventata definitiva. Nel 2016 la vicenda aveva avuto rilevanza nazionale finendo sul programma ‘Chi l’ha visto’: la moglie, chiamata in causa della conduttrice Federica Sciarelli aveva difeso il marito, rifiutando invece un ricongiungimento con i suoi familiari che, secondo lei, avevano architettato le accuse nei confronti del marito. Di diverso avviso la ex fidanzata, difesa dall’avvocato Domenico Liso che ha avviato una procedura ottenendo, a distanza di dieci anni dai fatti, la condanna. Il 20 giugno si tornerà in aula: i legali Liso e Paradisi hanno denunciato per calunnia e diffamazione lo stesso Predieri, entrambi saranno difesi dall’avvocato Francesco Gresta. A tornare in Tribunale saranno anche i coniugi Bertolini, genitori della moglie del Predieri, che hanno accusato di stalking e diffamazione il padre del condannato.