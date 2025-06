Premiati i ragazzi di Sanzio e Centro

Premiazione al Castello per due eccellenze scolastiche che hanno brillato a livello nazionale. Giovedì pomeriggio, il sindaco Stefania Signorini, l’assessore allo Sport Ilenia Orologio e l’assessore alle Politiche educative Elisa Penna hanno ricevuto i ragazzi dell’Istituto Sanzio e Centro, campioni ai Giochi della gioventù di Roma nella disciplina della pallavolo, e quelli dell’Istituto comprensivo Ferraris, vicecampioni alle Olimpiadi nazionali della danza. Il sindaco ha consegnato personalmente gli attestati a tutti gli atleti e ai docenti, Mattia Ceselli e Marco Esposto, allenatori della squadra di pallavolo, e alla professoressa Simona Cappelletti, guida del team di danza. "Sono profondamente orgogliosa del lavoro che le nostre scuole portano avanti attraverso lo sport – ha affermato il sindaco Signorini –. Le discipline sportive insegnano collaborazione, rispetto, impegno e spirito di squadra: valori fondamentali per la crescita dei nostri giovani". E ancora la Prof: "Come dirigente scolastica di un liceo sportivo, è per me un’emozione doppia potervi accogliere e premiare oggi. È dai giovani che si costruisce la società del domani".