Prende il via la rassegna: "Non Solo Estate": sul palco c’è Dado

Prende il via oggi (ore 21.15) al cinema Arena Italia di Numana la quarta edizione di ‘Non Solo Estate’, rassegna che ospita artisti di fama nazionale e spettacoli di compagnie teatrali locali. Si comincia con il comico romano Dado e il suo ‘Non vedo, non sento e straparlo’, spettacolo dove il protagonista rappresenta un uomo molto simile alle tre scimmiette che come le prime due non vede e non sente, ma a differenza della terza, straparla. Il testo, scritto alla soglia dei 50 anni dell’artista, racconta un inevitabile bilancio pieno di novità sorprendenti e divertenti. A cominciare dalla figlia che va al concerto di Ultimo, passando per il politicamente corretto, la romanità, Il sordomuto all’ufficio informazioni, gli annunci mortuari impensabili, Il figlio adolescente che ascolta la trap, Il dialetto romano che toglie una ‘erre’" alle parole dove ce ne sono due attaccate. E poi un esperimento mai tentato prima, ‘un coro gospel a servizio della comicità’.