Prendono il via le selezioni per l’Art Festival la rassegna dedicata alle arti performative

La direzione artistica dell’associazione Whats Art dà il via alla selezione per l’Art Festival, rassegna dedicata alle arti performative che si svolgerà dal 27 giugno al 13 luglio in 5 città tra le province di Macerata e di Ancona. Grandi le aspettative per una rassegna che in quasi dieci anni è riuscita ad armonizzare gusti, esigenze e contesti diversi, veicolando messaggi di libertà creativa e well-being generato dall’arte. Fino al 3 maggio i performer interessati potranno presentare la loro proposta artistica compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito www.recanatiartfestival.com (sezione ‘partecipa’). Le domande saranno accuratamente valutate per qualità, innovazione e versatilità rispetto alle location a disposizione.