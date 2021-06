Ancona, 26 giugno 2021 - Hanno sfidato il caldo di un'assolata piazza Cavour per dire 'no' alle discriminazioni contro i 'diversi', ribadendo il proprio sostegno al Ddl Zan. Qualche centinaio di ragazze e ragazzi, ma anche molti adulti, si sono ritrovati in uno dei luoghi più frequentati di Ancona, una delle sei città italiane, insieme a Milano, Roma, L’Aquila, Faenza e Martina Franca a ospitare il Gay Pride (video).

Gay Pride 2021, piazze piene da Milano a Roma. Zan: "Italia decida da che parte stare"

Non una sfilata, come da tradizione, per garantire un maggior distanziamento tra le persone. Tanti cartelli, striscioni e bandiere arcobaleno in difesa dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, con attacchi alle forze di destra e al Vaticano, intervenuto direttamente contro il decreto.