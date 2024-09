Prima categoria, calendari. Una partenza col botto

Una decina di giorni e poi prenderà il via anche il campionato di Prima Categoria. Che vede anche quest’anno le formazioni della nostra provincia inserite nei gironi (16 squadre) B e C. Ieri sono stati diramati i calendari per un torneo che scatterà nel fine settimana del 21 e 22 settembre. Non sono previsti turni infrasettimanali, con il girone di andata che si concluderà l’11 e 12 gennaio e inizio del ritorno fissato una settimana dopo. La conclusione della stagione regolare il 3 e 4 maggio per dare spazio poi ai playoff e playout.

GIRONE B. Inizio con il botto nel girone B completamente anconetano. Subito un big match, tra Filottranese e Montemarciano, due delle formazioni pronosticate a recitare un ruolo da protagonista. La scorsa stagione il Montemarciano perse lo spareggio promozione ai rigori contro l’Athletico Tavullia a Fano. Poi in estate svanì anche la speranza del ripescaggio. Per la squadra di Caccia un inizio di campionato tosto visto che alla seconda giornata ospiterà la Castelfrettese, quest’ultima retrocessa la scorsa stagione dalla Promozione e che alla prima giornata riceverà il Borghetto di mister Luchetta, ex allenatore del Borgo Minonna avversario che affronterà alla settima giornata a Jesi. In precedenza, alla quarta, si giocherà Labor-Sampaolese e chissà se gli animi si saranno calmati dopo che l’anno scorso la Labor andò su tutte le furie dopo la vittoria in rimonta e nel finale dallo 0-3 della Sampaolese sul campo del Sassoferrato Genga all’ultima giornata con tanto di polemiche e denunce? In attesa il derby tutto osimano, tra le neopromosse San Biagio e Fc Osimo, si giocherà solo nel nuovo anno, alla penultima giornata, il 4 gennaio: andata a San Biagio. Giocherà di domenica le partite casalinghe solo la Filottranese. Alle ore 14:30 scenderanno in campo invece in casa il San Biagio, Staffolo, Pietralacroce e Real Cameranese. GIRONE C. Due sole formazioni della provincia di Ancona protagonista nel girone C: Passatempese, come l’anno scorso, e la neopromossa Argignano. E le due squadre si troveranno di fronte, scherzo del calendario, proprio alla prima giornata, il 21 settembre, al Mazzoli di Argignano. Ritorno il 18 gennaio. Un girone che si preannuncia alquanto equilibrato, con molte squadre accreditate a stazionare nei posti nobili tra cui Camerino e Castelraimondo. Nel girone C in campo tutte di sabato eccetto Potenza Picena e Montemilone Pollenza che disputeranno le sfide casalinghe di domenica. Alle ore 14:30 giocheranno le partite in casa il Borgo Mogliano, la Real Elpidiense e il Montecosaro, mentre alle ore 15 il Casette d’Ete e l’Elite Tolentino.