Procedono i lavori di sistemazione dell’ex Avis danneggiato dal sisma

Ad Arcevia procedono i lavori di riparazione post sisma sull’edificio ex Avis di Piazza Garibaldi. Danneggiato e reso inagibile dal terremoto del 2016/2017, è uno degli elementi architettonici essenziali della piazza. "Ogni singolo tassello delle comunità del sisma, anche il più piccolo, risulta fondamentale per il rilancio dell’entroterra appenninico - spiega il Commissario straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli - Il lavoro che stiamo svolgendo è capillare e costante". Il progetto da 975mila euro nasce dall’esigenza di ripristinare l’agibilità dell’edificio che avrà una destinazione d’uso pubblica polivalente, principalmente come sede per le associazioni locali. Gli interventi previsti sono volti al ripristino e al miglioramento sismico e impiantistico energetico, tra questi: il rinforzo delle strutture con uso diffuso di profili di acciaio, rimozione di elementi snelli o in falso e rinforzo di solai. È prevista anche la demolizione delle scale interne, seguirà la costruzione di una nuova scala in acciaio adeguata per i carichi di servizio, oltre a ciò, sarà realizzata l’installazione di una copertura con strutture lignee, il tutto completato da un sistema sottostante di funi di controvento.