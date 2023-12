Prof di sostegno travolta e uccisa

Era un’insegnante di sostegno, da circa due anni in servizio alla scuola primaria Maggini di Ancona, Adria Pannelli, 59 anni, la donna investita e uccisa ieri mattina a Falconara Marittima (Ancona), sulla via Flaminia, in zona Rocca Priora. Secondo una prima ricostruzione, la donna – di Castelferretti ma residente a Rocca Priora – è stata travolta da un’auto, diretta verso Montemarciano, mentre attraversava la strada per andare alla fermata del bus sull’altro lato della carreggiata. Non essendo arrivata al lavoro, dalla scuola è partita la segnalazione, che ha portato all’identificazione della vittima. L’auto che ha investito la 59enne, una Golf, era condotta da un 65enne di Ancona, che qualche ora dopo il fatto ha chiamato i carabinieri per riferire dell’incidente, sostenendo di non essersi accorto dell’impatto. La Procura ha aperto un fascicolo e disporrà probabilmente l’autopsia. A ritrovare il corpo martoriato dalle lesioni – ieri mattina verso le 8 – è stata una residente, che ha visto macchie di sangue sulla sede stradale e ha scorto il cadavere nella scarpata vicina.