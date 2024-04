Promozione, Moie Vallesina e Portuali vanno allo sprint per il secondo posto

A una giornata dalla fine della stagione regolare sono rimaste in due al secondo posto nel girone A di Promozione, dominato finora dalle "anconetane". Dietro il Fabriano Cerreto già in Eccellenza ci sono Moie Vallesina e Portuali appaiate con 51 punti. E al quinto posto ecco la Biagio Nazzaro rigenerata dalla cura Trillini che sabato ha sbancato il campo del Sant’Orso arrivando a un solo punto dai fanesi, quarti. I playoff rimangono un sogno per il Marina. In fondo, invece, dovrà passare per lo spareggio salvezza la Castelfrettese sconfitta a Gabicce e che nell’ultima giornata ospiterà l’Osimo Stazione sceso addirittura sabato all’ultimo posto vista la sconfitta interna contro il Moie e che contende la scomoda ultima piazza con l’Atletico MondolfoMarotta corsaro sul campo del Barbara Monserra. Insomma anche l’ultima giornata sarà un turno nel quale non mancheranno emozioni, neanche nel girone B dove la Vigor Castelfidardo dovrà difendere il secondo posto riconquistato con la vittoria interna contro la Sangiorgese. In Prima Categoria manca davvero poco al Sassoferrato Genga (girone B) per staccare il biglietto per il salto in Promozione (cinque i punti di vantaggio del Sassoferrato Genga sulle seconde a due giornate dalla fine) vista la vittoria di sabato nello scontro diretto contro la Real Cameranese raggiunta in seconda posizione dal Montemarciano uscito con un punto da Filottrano. Il Borgo Minonna, sesto, è ora a un solo punto dal quinto posto occupato dal Marzocca finito ko a Borghetto. Nel girone C si complica infine il cammino verso i playoff per la Passatempese, quinta in classifica, visti i dieci punti di distacco dalla seconda della classifica, Vigor Montecosaro.