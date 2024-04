Pronto un piano della sicurezza straordinario. Bus dal piazzale dello stadio del Conero

La Fiera di San Ciriaco alla grande prova della viabilità, nota dolente di una manifestazione per proprio per la grande affluenza ogni anno rischia di bloccare alcune zone del centro. Ma anche per l’edizione 2024 l’amministrazione comunale ha predisposto un piano ad hoc che prevede la disponibilità di bus navette gratuite per raggiungere comodamente il centro lasciando l’auto a casa o nei parcheggi scambiatori. Vediamo nel dettaglio cosa prevede. Intanto ci sarà il divieto di sosta e di transito in Viale della Vittoria dal pomeriggio di martedì 30 aprile fino a domenica mattina. Dall’1 al 4 maggio sarà attivata la navetta che collega la periferia al centro con capolinea al parcheggio dello Stadio del Conero con corse ogni 10 minuti. Ogni giorno sono previste 83 corse giornaliere con un tempo di percorrenza di circa 17 minuti. Il servizio, gratuito per il pubblico, è organizzato da Conerobus e finanziato dalla Fiera. Ci sarà poi una navetta a pagamento sostitutiva delle linee 1/4 che collegherà il Dorico, dove farà capolinea, a Piazza Cavour, passando da Corso Amendola e ritorno. Solo per sabato 4 maggio, in occasione della festa patronale, viene organizzato il servizio integrativo che collega Piazza Cavour e il Duomo, con 26 corse in andata e 24 al ritorno. I limiti alla circolazione veicolare, dal 30 aprile al 5 maggio, interesseranno oltre a Viale della Vittoria anche piazza IV novembre e via Giannelli, divieto di sosta e fermata in via Orsi, via Bainsizza, lato destro di via Trieste, via Vecchini e sul piazzale dello stadio Dorico, in corso Amendola nel tratto compreso tra via Filzi e via Rismondo, in via Frediani, via Marsala. Per chi proprio deve arrivare in centro con l’auto resteranno aperti i parcheggi Stamira, degli Archi, Cialdini, Traiano, Umberto 1°. A tutti, residenti e visitatori, si consiglia vivamente di non usare gli automezzi privati per arrivare in centro, se non in casi di forte necessità. Per la quinta volta dall’entrata in vigore della normativa sulla sicurezza delle manifestazioni, la Fiera di San Ciriaco si dota di un Piano della Sicurezza, che comprende il Piano dell’Emergenza e il Piano Sanitario.