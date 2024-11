Prosegue l’ondata di furti in città. Rubate biciclette in un garage

Prosegue l’ondata di furti, rubate due biciclette in un garage del Vivere Verde. Sono stati diversi i furti denunciati nei giorni scorsi avvenuti in diversi quartieri della città. Dalle Saline all’ex Piano Regolatore passando per il Vivere Verde fino a Cesanella: i ladri sono entrati in azione sempre quando i proprietari non si trovavano in casa. Alcuni giorni fa, un residente del quartiere Vivere Verde aveva denunciato sui social un tentato furto dopo aver trovato segni di effrazione nella porta che conduce al locale box. Nei garage, non era stato rubato nulla, a differenza di quanto sarebbe accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, quando ignoti hanno preso di mira un box a pochi passi dal Parco della Pace. Una bici trek e un motorino elettrico sono state rubate dal garage dov’erano custodite. In poco tempo il post è diventato virale nella speranza che qualcuno possa riconoscere i mezzi trafugati . Una vera e propria piaga quella dei furti di biciclette in città che, soprattutto in estate, si verificano quotidianamente e aumentano durante il week-end, quando ignoti si impossessano di biciclette e poi le abbandonano dopo averle utilizzate per lo spostamento.