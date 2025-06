Prove generali d’estate e anche i ladri colpiscono

Prove generali d’estate sulla spiaggia di velluto e si registrano i primi sold out in spiaggia già da questo week-end. È bastato che arrivasse il sole per far calare Senigallia nel pieno dell’estate: allestito il datario nell’aiola di fronte alla Rotonda a Mare con un fondo di pietre azzurre, a richiamare la Bandiera Blù e numeri e data fatti di conchiglie.

Tutti alla ricerca di un parcheggio sul lungomare dove la sosta a pagamento scatterà il 15 giugno, così anche nei parcheggi scambiatori. E oggi, sarà ancora più difficile nel tratto compreso tra via Zanella e il porto che verrà riservato al mercato ‘Primo Sole’. La sosta selvaggia ha interessato anche i quartieri a ridosso del lungomare dove le finestre aperte di un’abitazione non sono sfuggite ai malviventi che si sono introdotti in un appartamento di via Verdi e hanno preso quanto trovato a disposizione. L’ammontare del bottino è in corso di accertamento.

E per oggi si prospetta un’altra giornata da bollino rosso, le prenotazioni negli stabilimenti balneari, molti dei quali già sold out nelle app, non si soo fatte attendere e come per ieri, sarà difficile trovare ‘un posto al sole’, negli stabilimenti centrali del lungomare.