’Purassa’ verso la certificazione Igp

La vongola marchigiana verso la certificazione IGP. È la “Purassa” (“poveraccia” come viene comunemente chiamato il mollusco bivalve nelle Marche alte del dialetto gallo piceno) la denominazione per la quale i pescatori marchigiani chiedono il riconoscimento dell’Unione Europea. "Sarebbe la prima IGP per una specie ittica selvaggia", – spiega Tonino Giardini di Coldiretti e presidente dell’Associazione promotrice che sta sostenendo la candidatura. Un terzo delle vongolare italiane fa parte della marineria marchigiana per circa 5 milioni di chili di catture.