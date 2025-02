Quelli in prima linea: "Io, eletto vicepresidente del Parlamento europeo. Laboratorio di democrazia"

Il ventiduenne Matthieu Chiagano, ex allievo del liceo scientifico Galilei, è il nuovo vicepresidente del Parlamento europeo giovani (Peg). Il Peg è un’organizzazione senza scopo di lucro, distribuita in 37 Paesi. Chiamata in inglese European Youth Parliament (EYP), insegna a ragazzi e ragazze fra i 16 e i 19 anni come funzionano le istituzioni europee.

Chiagano, puoi dirci di più sul Parlamento europeo dei giovani?

"Il PEG è un’associazione che si occupa di organizzare simulazioni dei lavori del parlamento europeo per studenti liceali. Si può accedere all’associazione o come delegati individuali, contattando direttamente l’associazione come delegati, oppure tramite la propria scuola, quindi partecipando agli eventi".

Cosa succede in questi eventi?

"Sono organizzati tutti allo stesso modo: i partecipanti sono divisi in comitati per tema, per esempio ambiente; a ciascuno è associato un topic (un problema), come il sovraturismo nelle città europee; si passano i giorni successivi a dibattere, individuare tutte le problematiche, trovare soluzioni; infine si elabora un resolution paper, come le risoluzioni votate al Parlamento europeo. L’ultimo giorno c’è la simulazione dell’assemblea generale: i comitati si riuniscono, si dibatte, si critica, si vota."

È un laboratorio di democrazia, quindi?

"Sì, per sviluppare la cittadinanza attiva dalla terza alla quinta liceo, avvicinando gli studenti al mondo delle istituzioni europee, che sembrano lontane ma sono più vicine di quanto si pensi".

Lei come è entrato a farne parte?

"Io sono entrato come delegato e, dopo avere partecipato a qualche evento, mi hanno preso nello staff, sono diventato il capo della delegazione italiana, ho guidato l’associazione, facendo parte del consiglio direttivo. Alla fine dello scorso anno, sono stato eletto vicepresidente della delegazione italiana".

In che rapporti siete con l’Unione europea?

"Non siamo collegati a livello legale: siamo indipendenti. Siamo comunque patrocinati dalla Presidenza della Commissione europea e collaboriamo con loro: tra gli ospiti dei nostri eventi abbiamo avuto commissari e anche membri del Parlamento europeo, come Brando Benifei".

Perché si è impegnato in questa associazione?

"Per me è stato un passaggio necessario: dopo tre anni a beneficiare degli eventi, approfittandone e viaggiando per l’Europa, viene naturale restituire ciò che si è ricevuto".

Quali sono i suoi impegni?

"Sono appena stato in Spagna a uno degli eventi della rete EYP. Ancora prima a Cipro, Olanda e Irlanda. Nei prossimi mesi organizzerò eventi in Italia".

Ad Ancona non ci sono soci del Peg. Chi volesse iscriversi, lo può fare visitando il sito www.eypitaly.org: potrà partecipare con la propria scuola o in maniera individuale, contattando direttamente l’associazione. Chiagano è pronto per accompagnare i nuovi soci in Spagna, Olanda e Romania.