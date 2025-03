Raddoppio Ancona-Roma. Interferenze coi sentieri per gli escursionisti

Per i lavori al raddoppio ferroviario lungo la linea Ancona-Roma, nell’area Serra San Quirico-Genga Stazione, alcuni tratti della rete sentieristica del Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi possono aver subito o subiranno delle temporanee interruzioni fino al termine dei lavori stessi. Nello specifico, ad oggi si riscontrano delle interferenze con i sentieri lungo la Gola Rossa numero 140 (tratto Gorgovivo – Grottafucile), 107A (ingresso anello del Vernino lungo la Gola della Rossa), 108 ingresso sentiero per Grottafucile e 118 Anello del Giano lungo tutto il tratto Genga Stazione – Falcioni. "Si rappresenta, pertanto, la massima attenzione e cautela agli escursionisti, ricordando che è attivo un elenco di guide del Parco consultabile sul sito in grado di organizzare escursioni operando in sicurezza e rispettando le normativa vigente", dicono dal Parco.