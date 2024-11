Raid di furti in città e a Pianello Vallesina

Nuova scia di furti, ben 6, tra Pianello Vallesina e Jesi: nel primo caso i condòmini vedono un ladro fuggire e nascondersi all’esterno del palazzo. Il bottino in uno dei due furti messi a segno a Pianello, in zona Gramsci -giardini, è di 300 euro in contanti, oro e gioielli. A fare l’amara scoperta, mercoledì sera, i proprietari al ritorno dal lavoro attorno alle 20. Dentro tutte le stanze a soqquadro con mobili spostati, cassettiere e dispense svuotate. Danni per un migliaio di euro per via delle finestre forzate. Uno dei malviventi è stato avvistato alle 19. Mercoledì pomeriggio quattro colpi sono stati messi a segno anche a Jesi in zona via Roma, via Bellavista e via Ceccarelli. Indagano i carabinieri a caccia di elementi utili a incastrare la banda. Lunedì scorso a Monsano è stato svaligiato un appartamento con tanto di cassaforte tagliata. Asportati 3mila euro tra gioielli e contanti mentre l’anziana proprietaria era uscita per giocare a burraco. Sotto choc l’80enne convinta di essere stata spiata e controllata negli spostamenti. L’allarme corre sui social network e sono sempre più le persone che si organizzano con gruppi Whatsapp e telecamere per arginare il fenomeno.