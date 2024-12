"Ramfest", le residenze artistiche debuttano con il lavoro "Legami"

E’ tempo di ‘RAMfest!’ ad Arcevia. Il progetto ‘Ram - Residenze Artistiche Marchigiane’ celebra i suoi primi tre anni di attività portando in scena tre produzioni nate nei teatri della regione. Si inizia al Teatro Misa (ore 17) con ‘Legami’ del Teatro Giovani Teatro Pirata e L’Abile Teatro, spettacolo di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi (regia di Simone Guerro).

Protagonisti sono due gemelli, entrambi alla ricerca di una fioritura personale, solo che per uno crescere significa spezzare il legame che li unisce e seguire la propria strada come individuo, mentre per l’altro significa restare uniti di fronte alla prove della vita. Alla Sala dei Priori (ore 18.30) va in scena ‘Songs of extinction’, con la danzatrice e coreografa Annalì Rainoldi, che ne ha curato anche l’idea e la coreografia.

L’opera nasce dal desiderio di utilizzare danza e composizione sonora per attraversare la condizione di emergenza a cui siamo tutti esposti: l’alterazione degli ecosistemi e il rischio di estinzione di numerose vite sulla terra. Si chiude al Teatro Misa (ore 21) con ‘SdisOrè’ di Giovanni Testori, una proposta del Gruppo Uror, con Evelina Rosselli (maschere e marionette di Caterina Rossi). In scena un narratore, che prende le parti di Oreste e guida il pubblico attraverso il suo punto di vista sulla vicenda, e quattro maschere (indossate da una sola attrice) simboli di sentimenti ed emozioni: Elettra (tristezza e disperazione), Egisto, (paura e codardia, Clitemnestra (disgusto e repulsione), Oreste (rabbia). Ingresso gratuito (prenotazioni su www.vivaticket.com).