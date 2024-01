Reparto mobile, il Siulp: "Alloggi fatiscenti"

Fino al 16 febbraio 2024, il XIV Reparto Mobile ospiterà i corsisti della Polizia di Stato, provenienti da tutti gli Uffici d’Italia, per conseguire la qualifica di "Operatore addetto alla gestione e manutenzione del materiale d’armamento", corso denominato Agemma, il cui svolgimento è previsto presso gli Stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia, unico nel suo genere ed espletato da istruttori di elevata preparazione all’interno di una struttura che è un valore aggiunto per il territorio e a livello Nazionale. In un nota il Siulp denuncia lo stato degli alloggi "fatiscenti e indecorosi": "Le stanze della struttura del XIV Reparto Mobile adibite all’accasermamento che hanno trovato i colleghi al loro arrivo non possono essere considerate idonee e decorose ma fatiscenti e insalubri per ospitare qualsiasi persona – si legge nella nota - sono sporche, con la muffa alle pareti ma soprattutto con un inidoneo microclima a causa della temperatura dell’ambiente che risulta molto bassa. La causa di ciò sarebbe il riscaldamento della struttura che va ad "intermittenza" poiché i termosifoni vengono accessi e spenti secondo degli orari prestabili con intervalli temporali non adeguati per riscaldare adeguatamente la stanza (probabilmente per una questione di risparmio economico); tale modalità di riscaldamento ambientale incide negativamente anche sull’erogazione dell’acqua calda per fare la doccia che, quindi, non è sempre presente".