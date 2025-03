"Residenze per anziani e costi: gli aumenti al minimo possibile"

Salgono i costi, in attesa di fondi si cerca di limitare l’aumento delle tariffe. E’ l’obiettivo dell’assessore Samuele Animali che, in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, "nell’aggiungere 100mila euro alla dotazione di Asp 9, era stata preannunciata anche la necessità di aumentare le tariffe dei servizi residenziali per anziani, come ha già fatto la maggior parte delle altre strutture in provincia".

Il provvedimento di Asp 9 servirà a far fronte in particolare "all’aumento dei costi determinato da un incremento contrattuale del 15% per i dipendenti delle cooperative e, in minor misura, dall’approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento. Si calcola un’incidenza sui costi di ulteriori 9,5 euro al giorno a persona. Le tariffe sono ferme dal 2012 e la media provinciale riferita al 2024 era di 52 euro al giorno a persona (42 euro a Jesi). Previo confronto con l’Azienda il Comune ha espresso il proprio indirizzo affinché gli aumenti siano contenuti nella misura di 3 euro al giorno, salvo i (pochi) che hanno una camera singola o sono non residenti o si trovano in posti di Casa di riposo, per i quali l’aumento sarà di 5 euro (una quindicina di ospiti in totale)".

"Rimane il fatto che l’incremento di spesa – sottolinea Animali – si riversa tutto sui Comuni e sugli utenti perché la Regione non ha adeguato la sua quota, che dovrebbe ammontare al 50% del totale. Ciò avviene in un momento in cui il Governo sta tagliando i bilanci degli Enti locali. Si sta tentando di mantenere e migliorare i servizi ma senza interventi statali o regionali diventa sempre più difficile e in un modo o nell’altro i sacrifici ricadono inevitabilmente sugli utenti".

"Dal punto di vista strutturale – dice Animanli –, dopo i primi interventi urgenti effettuati a fine 2024, ora è in cantiere il primo stralcio dei lavori di straordinaria manutenzione per un importo di 2,5 milioni di euro".