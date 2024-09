Resta chiusa la chiesa di Santa Lucia

Resta chiusa in attesa del sopraluogo dei vigili del fuoco la chiesa di Santa Lucia. "Mercoledì sera abbiamo sentito un grande boato alle 21,45: pensavamo fosse crollato il campanile della chiesa" riferiscono i residenti che abitano vicino alla chiesa di Santa Lucia, poco distante dal cimitero. Giovedì mattina, hanno trovato diversi mattoni e detriti precipitati dal tetto sul sagrato e sue due auto in sosta, le quali hanno riportato la rottura del parabrezza. Ieri mattina avevano ancora i mattoni precipitati dal tetto sui due cofani. Sul posto giovedì mattina oltre al parroco don Giuliano Fiorentini e la polizia locale che ha allertato il pronto intervento del Comune e i vigili del fuoco, per verificare l’agibilità della chiesa e delle vicine case. Gli agenti di polizia locale, hanno transennato la chiesa e una parte dell’abitazione per scongiurare rischi per la pubblica incolumità. Il temporale e in particolare un fulmine mercoledì sera ha colpito la croce in ferro (non più ritrovata) che si trovava sul tetto della chiesa spaccando il muretto di supporto alla stessa. All’interno e sulla facciata sono presenti delle aperture che potrebbero essere pregresse e saranno valutate nelle prossime ore dai vigili del fuoco.

sa. fe.