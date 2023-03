"Ricky, la tua vita distrutta in un secondo"

"La vita di una bravissima persona spezzata, una splendida famiglia distrutta in un secondo. Assurdo, non ci sono parole". Alcuni amici di Riccardo, ancora increduli ieri sono voluti andare sul luogo del terribile schianto. Su quella maledetta strada, via Sant’Antonio, che collega la zona industriale di Jesi a Monsano. Riccardo Allegrini, operaio originario di Chiaravalle, ma residente con sua moglie Michela e le sue adorate figliolette di 6 e 3 anni oggi avrebbe compiuto 40 anni. Stava rientrando a casa martedì sera, attorno alle 19,30, a bordo del suo scooterone Yamaha 500, quando a poche centinaia di metri da casa il suo cuore ha cessato per sempre di battere. Per una terribile fatalità sulla strada ha incontrato senza accorgersene probabilmente per il buio una ragazza più giovane di lui 31enne domiciliata proprio in zona. Anche lei stava rientrando a casa a piedi facendosi luce con la torcia del cellulare e camminando a destra nella stessa direzione in cui procedono le auto. La moglie Michela Rosini, barista conosciuta e apprezzata a Jesi, non vedendolo rincasare ha percorso la strada verso Jesi incontrando tanti lampeggianti blu. Un brutto presagio che in pochi secondi si è trasformato nella più cruda realtà per lei e per le loro due splendide figlie di 6 e 3 anni. Ai carabinieri il difficile compito di spiegarle l’accaduto. Uno strazio infinito. La salma è all’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’autopsia e indagini di rito sull’assunzione di alcol o stupefacenti, anche se la dinamica dell’incidente lascerebbe pochi dubbi. Tanti in rete i ricordi commossi per Ricky. "Non ci sono parole.. Rip Ricky.. Continua a sorriderci da lassù" scrive un’amica. "Ricky – racconta un amico – era un grande compagnone, sempre sorridente e molto generoso. Davvero una perdita enorme". Operaio in un’azienda metalmeccanica Riccardo Allegrini stava tornando a casa nella zona di Santa Maria di Monsano, dopo una giornata di lavoro, quando nel buio ha colpito la ragazza 31enne che camminava sul ciglio della strada facendosi luce con il cellulare. Lei ha riportato alcune fratture soprattutto ad un braccio, lui è morto sul colpo finito violentemente contro un palo della segnaletica. Non c’è stato nulla da fare purtroppo. Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio per lui così come in tanti si stringono attorno al dolore della moglie Michela, da tanti anni dietro al bancone del bar Snoopy lungo corso Matteotti a Jesi.