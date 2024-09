Riecco il "Savoia". Cambia la viabilità. Ma è solo un test. Zona a 30 km/h

L’ex liceo scientifico ‘Savoia’ torna a rivivere i fasti del passato e riapre i battenti. Un banco di prova, a distanza di dodici anni, per la viabilità alla luce del caos che potrebbe suscitare il ritorno in pieno centro per oltre 700 famiglie di alunni oltre al personale. Il plesso di via Vecchini ospiterà, per almeno due anni didattici, l’Istituto ‘Savoia-Benincasa’ il cui plesso di via Monte Marino verrà demolito e ricostruito. Della gestione dei percorsi degli studenti in ingresso e in uscita dalla scuola, con l’attuale viabilità parzialmente modificata, se ne occuperà il Comune di Ancona nonostante la competenza scolastica sia della Provincia. Il parcheggio dei motocicli sarà su via Palestro, ma si potrà entrare e uscire solo su via Giannelli. In via Vecchini saranno collocati dissuasori di velocità, cordoli in gomma e paletti parapedonali posti sul lato sinistro del marciapiede.

Nel dettaglio, è stata emessa una ordinanza valida in via sperimentale fino al 31 ottobre 2024. In via Giannelli è prevista la segnaletica verticale di pericolo uscita motocicli e ciclomotori, obbligo di proseguire diritti a eccezione delle due ruote. Saranno creati uno stallo tecnico bus e un’area carico e scarico nel tratto compreso tra Largo XXIV Maggio e via Frediani lato destro. In via Vecchini ci sarà segnaletica verticale con indicazione del limite di 30 chilometri orari. Creato un cordolo delimitatore sulla corsia di sinistra, dall’intersezione con via Piave all’angolo dell’Istituto Savoia-Benincasa (all’altezza di Via Palestro). Previsti paletti parapedonali nel tratto compreso tra largo XXIV Maggio e via San Martino in entrambi i lati. In via Palestro sarà creata un’area di sosta riservata a moto e motorini. Per delimitare l’ingresso e l’uscita dei motorini saranno apposti dissuasori all’intersezione con via Giannelli.

Nel tratto compreso tra via Vecchini e via Camerini sul lato destro saranno creati uno stallo tecnico bus e 2 stalli dedicati alle persone con disabilità. Sarà istituito l’obbligo di svolta a sinistra, con stop da posizionare all’intersezione con via Giannelli sul lato sinistro. Realizzati infine attraversamenti pedonali in tutta la zona circostante e fino a piazza Cavour.

p.cu.