Rientra a casa e trova la moglie morta

Torna a casa domenica sera, attorno alla mezzanotte, e trova la moglie priva di vita.

La tragedia si è consumata probabilmente domenica pomeriggio a casa dei due coniugi, ma a fare l’amara scoperta è stato il marito di lei nel fare rientro a casa, domenica sera. Nonostante l’incredibile choc l’uomo avrebbe dato l’allarme al numero unico di emergenza 112.

Allertati i soccorsi, però per la donna, 51enne avvocatessa, ormai purtroppo non c’era più nulla da fare.

Sul posto, oltre al personale sanitario si sono portati immediatamente gli agenti del locale commissariato per cercare di ricostruire l’accaduto. Inutile ogni tentativo di soccorso: il cuore della donna avrebbe smesso di battere già nel pomeriggio.

Al vaglio i motivi che avrebbero spinto l’avvocatessa all’estremo gesto in una domenica di fine estate nella quale avrebbe approfittato dell’essere sola in casa per togliersi la vita con un’arma da fuoco. Ieri mattina la tragica notizia ha fatto il giro della città destando sconcerto e dolore in quanti conoscevano la donna e la sua famiglia.