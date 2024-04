"Rinnovo patenti per disabili, ora sarà più semplice"

Rinnovi della patente per l’utenza affetta da patologie e/o da disabilità, pioggia di richieste: l’Ast ha programmato l’acquisto di una "piattaforma informatica che consentirà agli utenti residenti del territorio di espletare gli accertamenti presso le sedi medico-legali di riferimento". "Ciò - spiegano - grazie alla disponibilità assicurata dalla Commissione Medica Locale di Ancona di eseguire, periodicamente, sedute dedicate presso le sedi periferiche". "Grazie alla nuova piattaforma informatica, che sarà resa disponibile agli inizi del prossimo mese di maggio – aggiungono - tali utenti potranno prenotare direttamente, tramite web, la visita collegiale presso le suddette sedi. Sarà possibile in tale modo evitare la prenotazione presso la segreteria della commissione medica locale in viale C. Colombo, 106". L’Ast ricorda che il nuovo servizio "sarà riservato esclusivamente agli utenti affetti da patologie e/o da disabilità che richiedano accertamento in commissione medica locale. Gli utenti che richiedano accertamento in Commissione Patenti a seguito di segnalazioni per abuso di alcol e/o uso di stupefacenti alla guida continueranno invece ad afferire alla sede di viale Colombo, 106". Si tratta di una iniziativa proposta dal Tribunale del malato di Fabriano e sposata dall’assessorato regionale alla sanità.