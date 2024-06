Riparte il servizio dei quad in riva al mare

Riparte venerdì il servizio di primo soccorso in spiaggia con il quad, assicurato dalla Croce Gialla Falconara. L’associazione di pubblica assistenza metterà a disposizione il mezzo attrezzato e due militi, che presidieranno la spiaggia dalle 10 alle 18. Un dispositivo di sicurezza attivo tutti i giorni fino al 25 agosto. La postazione sarà allestita all’ex Piattaforma Bedetti, dove dal 15 giugno scorso è disponibile anche il servizio di guardia medica turistica. La moto a quattro ruote sarà dotata di tutte le attrezzature sanitarie necessarie per il primo soccorso. Il mezzo particolarmente agile, presente sul litorale falconarese dall’estate 2006, consente di raggiungere in breve tempo, via spiaggia, qualsiasi punto del litorale e quindi di fornire un soccorso immediato in caso di emergenza, in attesa dell’eventuale arrivo di un’ambulanza o dell’automedica. Il servizio è finanziato dal Comune: "Confermiamo l’impegno per garantire la presenza della Croce Gialla a supporto dell’assistenza ai turisti già finanziata dall’Ast", dice l’assessore ai Servizi sociali Ilenia Orologio.