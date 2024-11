Riqualificazione dell’area di San Francesco: ecco i fondi

Via libera del Consiglio all’ultima variazione di bilancio: tra nuove entrate e spese gli interventi ammontano a 900mila euro. La parte più cospicua riguarda il settore Governo del Territorio dove spicca il finanziamento di 750mila euro destinato alla rigenerazione urbana del retro del complesso San Francesco e dei locali in via Valpovera. Le risorse provengono dal bando regionale vinto dal Comune a cui si aggiungono 100mila euro dell’avanzo di amministrazione. "Si tratta dell’ultima variazione di bilancio di un anno ricco di stanziamenti e interventi a vantaggio della comunità e dei cittadini - commenta il sindaco Daniela Ghergo -. Andremo a riqualificare tutta l’area compresa tra la biblioteca Sassi, il Museo Guelfo e l’Oratorio della Carità rendendola un luogo di accoglienza e di attività culturali con nuovi servizi come il ripristino dello schermo per le rassegne cinematografiche all’aperto e la creazione di un punto ristoro. Completiamo gli interventi al cinema teatro Montini per renderlo fruibile e utilizzabile e rendiamo la città più viva per le prossime festività natalizie. Non ci dimentichiamo delle scuole che stiamo restituendo alla città, ai ragazzi e alle loro famiglie e dei più fragili". Il Comune ha introitato 32.900 euro dalla Regione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, mentre ha previsto 15mila euro per le pulizie del fine lavori delle scuole Mazzini e dell’asilo nido Ciampicali. "All’acquisto del proiettore e del sistema audio del cinema teatro Montini sono destinati 10mila euro grazie al fatto che le risorse per l’acquisto della caldaia sono state risparmiate (donate dalla famiglia Merloni pochi giorni prima la scomparsa dell’imprenditore, ndr) - spiegano dal Comune - e possono essere utilizzate per rendere più performante l’impianto di proiezione e acustico. Altri 10mila euro sono stati destinati per le iniziative del Natale al fine di rendere ancora più ricco il calendario degli eventi che da oggi al 7 gennaio allieteranno le festività. "Siamo già al lavoro – aggiunge l’assessore al Bilancio Pietro Marcolini - con Giunta, maggioranza e struttura amministrativa per il bilancio preventivo 2025 nel quale dovremo continuare a perseguire gli obiettivi programmatici in un quadro in parte alleviato dalla riconferma della sospensione dei mutui e in parte complicato dai tagli che il Governo sta prevedendo".

Sara Ferreri