Rissa in centro con lancio di bottiglie. Il ferito aggredisce anche la polizia

Rissa a colpi di bottigliate: notte di sangue e di tensione in pieno centro. La polizia ha fermato e denunciato un cittadino di origini marocchine di 33 anni per i reati di ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri soggetti coinvolti nella rissa, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, si erano dileguati. È successo nella tarda serata di venerdì, poco dopo le 23, quando due pattuglie delle Volanti della questura dorica sono intervenute in Corso Mazzini dopo alcune segnalazioni di altrettanti cittadini. Nelle chiamate veniva descritta una lite tra più persone, probabilmente tutte straniere, trasformatasi poi in vera e proprio rissa con botte e un pericoloso lancio di bottiglie di vetro. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato soltanto la presenza del 33enne marocchino che aveva una profonda ferita sulla testa. Dopo aver prestato i primi soccorsi del caso, il soggetto, palesemente in stato di ebrezza alcolica, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette iniziando a inveire contro gli operatori di polizia e i sanitari del 118 tentando di colpirli. Arginato, l’uomo è stato portato in questura dove ha continuato a perseguire una condotta di resistenza violenta. Il nordafricano ha tentato nuovamente di colpire gli operatori i quali hanno riportato alla calma il soggetto per consentire il prosieguo delle cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Ancona. Per i fatti a lui addebitati il trentatreenne marocchino è stato deferito per i reati di poc’anzi riportati. Visti gli episodi precedenti che già lo avevano visto protagonista, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto per lo straniero anche l’emissione del Divieto di Accesso dalla Aree Urbane con riguardo a tutto il centro cittadino. Questa misura di prevenzione dovrebbe impedire in futuro al soggetto violento di accedere in piazza della Repubblica, corso Garibaldi, piazza Roma, piazza Cavour, corso e piazza Stamira.