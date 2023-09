Risse, droga e pregiudicati: chiuso un locale

Nuovo provvedimento di chiusura, ora il locale rischia la revoca della licenza. Già nel 2021 polizia e carabinieri erano intervenuti per notificare un provvedimento di chiusura di 15 giorni, in quanto il bar ‘La Marinella’ era risultato ritrovo di persone con precedenti penali. A distanza di due anni e mezzo il questore di Ancona Cesare Capocasa ha sospeso, ai sensi dell’art.100 tulps, l’attività di somministrazione alimenti e bevande nello stesso locale di Montemarciano per 25 giorni. Il provvedimento è scattato a seguito di proposta formulata dalla Compagnia Carabinieri di Senigallia che ha reso necessario l’intervento dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Negli ultimi mesi si erano create nel locale situazioni altamente a rischio per la pubblica incolumità tantoché i carabinieri della Compagnia di Senigallia avevano dovuto effettuare una serie di interventi per ristabilire l’ordine pubblico. Avventori ubriachi e molesti hanno trasformato il locale in un ritrovo di pregiudicati dediti al consumo di alcool e droga. Alcuni giorni fa infatti, i carabinieri erano dovuti intervenire per un avventore che stava disturbando mentre era in preda ai fumi dell’alcool ed è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Qualche giorno prima un giovane si era reso responsabile di un danneggiamento a un auto, un altro cliente era invece stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e segnalato alla Prefettura quale assuntore. Due extracomunitari erano invece stati denunciati per violazione alle norme sull’immigrazione. Altri interventi per percosse, minacce e molestie hanno reso il luogo un obiettivo sensibile da vigilare costantemente dalle forze di polizia.

Inoltre tutti i controlli effettuati hanno fatto emergere che il bar era divenuto ritrovo abituale di pregiudicati proprio come nel 2021, quando per lo stesso motivo il locale era stato temporaneamente chiuso. L’attenzione delle forze di polizia resta alta per verificare il rispetto delle normative speciali di settore da parte dei gestori dei pubblici esercizi. Prima della stagione estiva un locale del Foro Annonario era stato chiuso in quanto risultato ritrovo di persone con precedenti penali, poi, lo scorso 3 agosto il provvedimento di chiusura di 10 giorni, in quanto era stato segnalato alla Questura dai carabinieri come ritrovo di soggetti pluripregiudicati e dediti allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti.