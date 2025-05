Ristagni e pericolo Dengue, Ast ordina la pulizia. Il primo cittadino dà subito mandato alla ditta

Ristagni d’acqua nell’area del cantiere del bypass, per l’Ast di Ancona vanno rimossi dalle vasche e, queste, coperte per "contenere il rischio sanitario e prevenire eventuali focolai di Dengue o altre malattie trasmesse dai vettori". Ieri pronta risposta del sindaco Stefania Signorini: "Ho firmato un’ordinanza per comunicare alla ditta la necessità di un intervento immediato". L’iter è partito dopo la segnalazione del presidente del Comitato Fiumesino Franco Budini – raccolta anche dal Carlino –, inviata al Dipartimento di Igiene e sicurezza dell’Ast. Dipartimento che, lunedì, ha risposto a Budini, e informato il sindaco, di un sopralluogo dell’8 maggio. "È stata rilevata la presenza di un cantiere apparentemente dismesso, al cui interno si trovano vasche in cemento contenenti acqua stagnante – si è letto –. Tale situazione rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di zanzare, potenziali vettori di arbovirosi come il virus Dengue, oltreché di altri insetti. Inoltre la recinzione presente lungo via delle Caserme risulta in più punti collassata, permettendo l’accesso di persone non autorizzate". Dunque l’Ast, ravvisando come "le attuali condizioni costituiscano un potenziale problema di sicurezza e di natura igienico-sanitaria", ha chiesto la "messa in sicurezza dell’area" con "il ripristino della recinzione" per "impedire l’accesso a persone non autorizzate" e la "rimozione dell’acqua stagnante" dalle vasche "e la loro successiva copertura/riempimento, per prevenire nuovi ristagni". Interventi, per l’Ast, "essenziali". Il sindaco: "L’area del cantiere non è abbandonata, ma è attualmente sotto la gestione della ditta Ricciardello, incaricata da Rfi per l’esecuzione dei lavori relativi al bypass ferroviario. Come amministrazione ci siamo prontamente attivati, contattando la ditta per rappresentare la criticità e sollecitare la risoluzione della problematica nel più breve tempo possibile". Signorini, pur augurandosi che "non sia necessario", ricorda "che nell’ultima variazione di bilancio, è stato previsto uno stanziamento specifico per gli interventi di disinfestazione contro le zanzare Dengue".