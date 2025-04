Ristopro Fabriano supera Juve Caserta 84-66 in Serie B Nazionale

FABRIANO 84CASERTA 66

RISTOPRO FABRIANO: Gnecchi 19, Scanzi 9, Carta 9, Dri 9, Hadzic, Pisano, Centanni 13, Pierotti 10, Scandiuzzi ne, Romagnoli ne, Ottoni ne, Molinaro 15. All. Niccolai

PAPERDI JUVE CASERTA: Mastroianni 7, Heinonen 6, Romano 6, Azzaro ne, Ricci 14, Mauro ne, D’Argenzio 17, Pisapia, Diouf 7, Giorgi 8. All. Baldiraghi

Arbitri: Bernassola di Roma e Faro di Tivoli

Parziali: 24-22 40-33 59-51 84-66

Nel posticipo di serie B Nazionale girone B, col match giocato alle 19 di ieri anziché alle 18, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi la Ristopro, dopo la sconfitta della settimana scorsa, si riscatta e batte piuttosto agevolmente la Juve Caserta, erede della gloriosa società bianconera che nel 1991 portò in Campania il primo e unico scudettto del sud battendo in finale l’Olimpia Milano. Finisce 84-66 per la squadra biancoblù che all’inizio non ha vita proprio facile ma poi fa valere la sua superiorità, allungando nella seconda metà di gara.

Non facile l’inizio del match per la squadra di coach Andrea Niccolai che si gioca molto contro un quintetto che a sua volta punta ai play-in e per centrarli deve vincere e non fare ulteriori passi falsi dopo quello della settimana precedente contro Ravenna in casa: 24-22 al termine del primo periodo, con margine ampliato nel secondo fino al 40-33 del riposo lungo.

Equilibrio dopo la pausa lunga con Fabriano ancora in vantaggio con un 59-51 al 30’ che però non può essere del tutto rassicurante; la squadra di casa però nel periodo conclusivo allunga ancora e pur di nuovo senza Hadzic, ancora non al meglio, manda sette giocatori a canestro di cui quattro in doppia cifra, contenenendo i velleitari tentativi di rientro della Juve, dove solo D’Argenzio fa il suo ma troppo poco arriva dello straniero finlandese Heinonen, e dagli altri. Finisce 84-66 e per la Ristopro Fabriano è una vittoria fondamentale in chiave futura e in ottica play-in ormai raggiunti per la squadra di coach Andrea Niccolai.