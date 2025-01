Ristopro stellare, Ruvo ko ai supplementari. Jesi cade ancora in casa: Chiusi passa facile

RISTOPRO FABRIANO 84RUVO DI PUGLIA 81

RISTOPRO FABRIANO: Pierotti 30, Gnecchi 7, Dri 24, Raucci, Molinaro 5; Ottoni ne, Romagnoli ne, Centanni ne, Carta 3, Scanzi 7, Pisano 6, Scandiuzzi 2. All. Niccolai

RUVO DI PUGLIA: Isotta 21, Moreno 7, Jackson 18, Jerkovic 10, Borra 14; Basile ne, Markovic, Conte ne, Musso 8, Gatto 2, Lorenzetti 1. All. Rajola

Arbitri: Roberti e Marcelli

Parziali: 25-30 43-44 60-63 73-73 84-81

Un match equilibratissimo al PalaChemiba vede la Ristopro Fabriano fare l’impresa con una big come Ruvo, battuta 84-81 all’overtime senza Centanni. Primo quarto dal punteggio altissimo perché gli attacchi hanno decisamente il sopravvento sulle difese sancendo il 25-30 al 10’. Difese che i coach registrano nel secondo parziale che manda le squadre al riposo sul 43-44. Non cambia la sostanza nel terzo periodo con Ruvo avanti 60-63 ma match ancora apertissimo e che si decide nell’ultimo parziale. Anzi no, perché pure qui l’equilibrio permane e si arriva all’ultimo minuto vietato ai deboli di cuore: sul 73-72 per la Ristopro, il play pugliese Isotta subisce fallo e va in lunetta ma dopo aver segnato il primo portando il punteggio sul 73-73 sbaglia il secondo, poi la squadra di Niccolai non trova il canestro nell’azione successiva: supplementari. Qui diventa fondamentale Pierotti che al 44’ sul 78-77 dall’area permette un minibreak ai locali col canestro dell’80-77: c’è anche il fallo sul play da parte dell’ex Vuelle Musso e Pierotti non si fa pregare firmando il +4 (81-77). Ruvo prova a rimanere a contatto col canestro del -2 di Moreno ma la Ristopro è lucida dai liberi e fa centro sia con Gnecchi (soltanto uno) che con Dri che fa 2/2 portando il punteggio sull’84-80. Fallo su Jerkovic che segna il primo, sbaglia il secondo e sul rimbalzo la Ristopro festeggia.