Ristopro, un super riscatto. Sbancato il palas di Ruvo

65

RISTOPRO

83

: Moreno 4, Jackson 9, Markovic, Gatto, Borra 12, Musso 13, Isotta 10, Lorenzetti 4, Giorgi 3, Conte 10, Chiarullo, Berardi. All. Rajola

RISTOPRO FABRIANO: Pierotti 26, Centanni 3, Gnecchi 10, Raucci 9, Molinaro 13, Scanduzzi, Dri 7, Carta 13, Da Rin, Pisano 2, Ottoni, Romagnoli. All. Niccolai.

Arbitri: Marzio di Lecce e Lillo di Brindisi

Parziali: 12-20, 15-25, 31-12, 17-26 (65-83)

Note: Tiri liberi: Ruvo 11/22; Fabriano 13/18. Tiri da 2: 15/27; 14/29. Tiri da 3 8/24, 14/29. Rimbalzi: 33 (off.6, Borra 9), 45 (16, Molinaro 8). Assist 12 (Musso e Moreno 4); 16 (Pierotti 10).

Dopo due sconfitte immeritate Fabriano conquista la prima vittoria (65-83) e lo fa sbancando il palas di Ruvo di Puglia. Una vittoria che non fa una piega con un +18 che ha sorpreso e schiantano la squadra di casa che esce un po’ ridimensionata dopo le due vittorie iniziali. Un grandissimo Pierotti, che anche in questa occasione è risultato la MVP della serata, andando in doppia-doppia con 26 punti e 10 assist porta alla vittoria i cartai che tornano a casa più che mai convinti di essere una buona squadra che può dar fastidio a qualsiasi big di questa serie B Nazionale. Coach Niccolai lucido e perfetto come sempre ha gestito la partita a suo piacimento e i suoi hanno risposto alla perfezione.

Ben 4 atleti in doppia cifra Pierotti, Carta (13), Molinaro (13) e Gnecchi (10). Avvio ottimo della Ristopro che trova il +5 (4-9) al 4’ con Molinaro e al 5’ con Raucci (6-11). Fabriano ottima in difesa bene in attacco con Pierotti che pesca il +11 (6-14) al 7’ con le triple di Pierotti e Raucci. Al 10’ un effervescente Fabriano è avanti di 8 (12-20). Nel secondo quarto gli ospiti tornato a +11 (15-26) con Carta per raggiungere al 12’ massimo vantaggio di +15 (16-31) con Pierotti e Raucci. Si sveglia Jackson e Ruvo si riporta a -11 (20-31) al 13’. Al 16’ Molinaro porta a +16 Fabriano (21-37).

Si chiude il primo tempo con una Ristopro incontenibile che chiude avanti di 18 (27-45). Dopo l’intervallo al 33’ Ruvo con un parziale di 12-2 (39-47) torna a -8 con Jackson e Musso. Al 30’ Fabriano, nonostante un terzo quarto perfetto dei locali (31-12) e avanti di 9 (48-57). Nell’ultimo quarto al 32’ Fabriano torna a +14 con Carta. Ruvo ha un sussulto e al 33’ è a -6 (56-62). Al 36’ Fabriano a +15 (60-75) con uno scatenato Pierotti. A 2’ dallo scadere Ristopro a +19 (63-82) on il duo Pierotti-Carta. Al 40’ gli ospiti vincono meritatamente su Ruvo per 65-83.

Angelo Campioni