"Rock at the Opera" arriva alle Muse

Un imponente spettacolo musicale grazie al quale si possono rivivere le emozioni del grande rock, con il ‘sostegno’ di un’orchestra. E’ quanto propone ‘Rock at the Opera - The Rock Symphonic Legacy’, evento in programma domenica (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. Si tratta di un vero e proprio kolossal, uno show incentrato sui più grandi successi della storia del rock. Protagonisti della scaletta sono le hit di gruppi iconici come AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, Aerosmith, Deep Purple, Beatles e molti altri, reinterpretate senza ricercare effimere emulazioni.

Sul palcoscenico del Teatro delle Muse il pubblico vedrà quattro cantanti, un’orchestra sinfonica e una rock band, le cui interpretazioni di tanti splendidi classici saranno ‘valorizzate’ da una straordinaria scenografia. E’ la formula vincente della mastodontica produzione firmata Duncan Eventi, destinata al circuito mondiale, e che quest’anno partirà dall’Italia, nei teatri più prestigiosi del Belpaese.

Fra i cantanti spicca Michele Luppi, già nei Whitesnake, il gruppo musicale ‘hard rock britannico fondato nel 1978 a Londra in seguito all’abbandono dei Deep Purple da parte del cantante David Coverdale.

Dopo l’enorme successo di ‘Queen at The Opera’, con tanto di riconoscimento ufficiale degli stessi Queen e tour mondiale, la Duncan è orgogliosa di presentare questa nuova produzione che vanta artisti di primissimo livello, una scenotecnica eccezionale e la regia video di Joseph Le Fevre, volto noto a livello mondiale per la realizzazione di effetti speciale in molti kolossal cinematografici.

Senza contare la direzione musicale di Dani Macchi, il quale ha scritto le musiche per molti film di successo realizzati ad Hollywood, tra cui il popolarissimo cartone animato ‘Minions’, ‘Black Panther’, ‘Peaky Blinders’ e ‘Split’.

Macchi, inoltre, lavora come sound designer per realtà come RDS, BMG, RAItrade e molte altre. Gli arrangiamenti orchestrali sono firmati da Piero Gallo. La direzione artistica è di Simone Duncan Scorcelletti.

Questi i prezzi dei biglietti: platea e palchi del primo ordine euro 62,70 (ridotto euro 50,20); prima galleria euro 57 (ridotto euro 45,60); seconda galleria e palchi del secondo ordine euro 51,30 (ridotto euro36,50); terza galleria e palchi del terzo ordine euro 39,90 (ridotto euro 32). La tariffa ridotta è valida per bambini fino a 12 anni. Per informazioni: biglietteria del Teatro delle Muse (07152525).