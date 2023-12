Rotto il portone di un condominio

Nonostante le belle installazioni natalizie e il lustro che è stato dato al centro di Osimo per il Natale, resta il problema dei giovani che durante il fine settimana bivaccano per le viuzze e lasciano bottiglie e cartacce a terra, scatenando le ire dei residenti. Anche di recente gli stessi hanno fatto presente al sindaco e non solo il problema tramite una lettera di protesta. Alcuni di quei ragazzi lanciano anche improperi a chi prova a invitarli a sostare da un’altra parte e tenta di dormire la sera tardi. Non solo: "Qualche notte fa al San Marco un buontempone si è divertito a rompere con un calcio il vetro del portoncino condominiale", dice la proprietaria, rammaricata prima di denunciare il fatto. I controlli congiunti da parte di tutte le forze dell’ordine sono stati confermati per le festività natalizie fino all’Epifania. Non solo in centro storico, atti vandalici sono stati registrati anche in periferia: alla pista ciclabile di Campocavallo per l’ennesima volta è stata squarciata la rete arancione di protezione della sponda del fiume. Indignati i volontari che la custodiscono e i frequentatori anche in queste giornate fredde d’inverno.