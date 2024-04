Ruba il portafogli a una dipendente Anas. Foglio di via a un 35enne

Ruba un portafoglio ad una dipendente dell’Anas, foglio di via per un 35enne che risiede fuori regione. L’uomo si era introdotto negli uffici e aveva sottratto il portafoglio ma poi era stato preso e denunciato per furto aggravato. Su di lui c’erano già diversi precedenti specifici. In considerazione del fatto che la presenza dell’uomo nel capoluogo dorico è stata ritenuta strumentale alla commissione di tali delitti ed in considerazione della sua pericolosità sociale, il questore ha firmato nei suoi confronti il foglio di via, con il quale ha ordinato allo stesso di lasciare il territorio comunale con il contestuale divieto di far ritorno per un periodo di tre anni. Sabato i poliziotti sono intervenuti invece in corso Mazzini a seguito di una segnalazione che riferiva di un litigio avvenuto tra due persone. Una coppia di 35 anni urlava e si dimenava. Avevano avuto un acceso diverbio relativo alla gestione delle faccende domestiche e alle problematiche di coppia ed il padre della donna, presente al litigio, aveva allertato la polizia perché preoccupato della situazione. Non riusciva da solo a farli ragionare con calma. Gli agenti hanno sedato gli animi e parlato con loro per ristabilire un buon clima familiare. Intanto c’è da registrare la protesta del Sap: "Continua la protesta pubblica del SAP in occasione dei servizi aggiuntivi di prossimità e rappresentanza ideati e voluti dal Questore Capocasa sin dall’estate 2022, organizzati per per mostrare alla popolazione le attività delle articolazioni della Polizia di Stato e divulgare materiale informativo. Ieri si è tenuto il “coronamento della Festa della Polizia” di mercoledì scorso: oltre 10 operatori della Questura e delle specialità con tanto di gazebo e per fortuna senza elicottero istituzionale, sono stati piazzati in un’assolata e deserta Piazza Cavour, tanto che poi sono stati spostati a Piazza Roma".