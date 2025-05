Ruba salsicce e formaggio, poi morde il direttore del market: arrestata

Entra nel supermercato, ruba salsicce e formaggio e dopo essere stata scoperta dal direttore lo morde per fuggire. È successo al Conad di via Maestri del Lavoro, a Chiaravalle. Protagonista una cliente, una donna di 48 anni, di origine romena, residente nella zona. È stata arrestata per rapina impropria dai carabinieri. Aveva nella borsa 15 euro di generi alimentari, qualche salsiccia che aveva preso rompendo le confezioni prese dal banco frigorifero e un pezzo di formaggio. La donna venerdì è entrata nel supermermercato attorno alle 12.30 e il personale dipendente si è accorto che aveva preso furtivamente dei prodotti guadagnando l’uscita senza passare dalle casse. Hanno chiamato i carabinieri. La 48enne è stata poi fermata e fatta accomodare nell’ufficio del direttore. Messa alle strette ha dovuto aprire la borsa dove c’erano i generi alimentari. A quel punto ha provato a fuggire prendendo a morsi il direttore alle mani e alle braccia. I carabinieri, arrivati al supermercato, l’hanno bloccata e arrestata. Sabato mattina l’arresto è stato convalidato al tribunale di Ancona e il giudice, visto che la 48enne non ha precedenti, l’ha rimessa in libertà. La direttissima proseguirà a settembre. L’avvocato nominato d’ufficio ha chiesto i termini a difesa per valutare un rito alternativo.

ma. ver.