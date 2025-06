Rubò nell’auto dell’ex assessore Foresi: 27enne a giudizio per carte indebite

Dopo la condanna a 5 mesi per il furto commesso dentro l’auto dell’ex assessore Stefano Foresi, arrivano altri guai per la 27enne osimana pizzicata da un vigile del fuoco in corso Carlo Alberto, mentre trafugava nella vettura parcheggiata. La giovane adesso è accusata di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, reati che ha commesso a dicembre del 2022, un mese dopo il furto ai danni di Foresi e che era avvenuto il 25 novembre del 2022. La 27enne è a processo, con il rito abbreviato. L’imputata è difesa dall’avvocato Nicoletta Cardinali. La ricettazione gli viene contestata per una postepay, una carta prepagata di cui è entrata in possesso e bene oggetto di furto avvenuto un paio di giorni prima. La carta, di proprietà di una donna di 77 anni, residente ad Ancona. Con quella postepay l’imputata avrebbe fatto delle piccole spese che non richiedevano il codice pin per l’utilizzo, e le avrebbe fatte prevalentemente all’interno di una tabaccheria di corso Carlo Alberto. In totale 57 euro di spesa, per l’acquisto di qualche pacchetto di sigarette, snack e gomme da masticare. L’anziana si era accorta del furto della sua carta prepagata il 19 di dicembre del 2022. Aveva aperto il portafoglio ma non l’aveva più trovata così come prima cosa l’ha bloccata ma erano passate già diverse ore dal furto perché qualcuno la stava già usando. Poi si è rivolta ai carabinieri che, tramite l’ufficio postale, a cui la 77enne aveva chiesto la lista dei movimenti per rintracciare il negozio dove era stata usata indebitamente la sua carta, sono risaliti ai primi acquisti, fatti tra le 9.57 e le 10.40 del 19 dicembre, poche ore prima del blocco. Hanno contattato la tabaccheria e il titolare, dopo pochi giorni, li ha richiamati perché aveva riconosciuto, tra i clienti in quel momento presenti, la donna che pochi giorni prima aveva pagato con quella postepay. Aveva anche i filmati. La 27enne non possedeva più la carta incriminata ma è stato sufficiente per incastrarla.

ma. ver.