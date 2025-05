"Rumore. Filosofia di Raffaella Carrà":. Popsophia sbarca al Gentile di Fabriano

Dopo aver riscosso uno straordinario successo ad Ancona lo spettacolo ‘Rumore. Filosofia di Raffaella Carrà’ oggi (ore 21.15, ingresso gratuito) va in scena al Teatro Gentile di Fabriano. L’evento fa parte del festival ‘Popsophia’, che per la prima volta arriva nella città della carta. A portarcelo è la Regione in collaborazione con Amat, Fondazione Marche Cultura e Comune. Lo spettacolo promette emozioni, riflessioni e intrattenimento. E’ un omaggio appassionato a una figura simbolo di libertà, talento e modernità. La ‘Raffa’ nazionale è un’icona fuori dal tempo e dallo spazio, un mito che ha segnato la cultura pop internazionale e che continua a far muovere corpi e pensieri. Eppure c’è ancora qualcosa da raccontare. ‘Popsophia’ torna con il philoshow più amato per ballare con i brani della Carrà, ma anche per aiutarci a capire perché il suo mito può dirci ancora molto di noi. Saranno ripercorse la carriera dell’artista e la storia di una rivoluzione leggera che ha sgretolato tanti tabù e liberato desideri. Lo spettacolo è firmato da Lucrezia Ercoli, con la regia di Riccardo Minnucci, la coreografia di EAD Company Concept e le musiche dell’ensemble Factory. La stessa Ercoli, direttrice artistica di Popsophia, spiega che ‘abbiamo arricchito lo show con ulteriori contributi video e coreografie inedite’.