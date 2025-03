Sabatini: "Una regione difficile da raggiungere. Infrastrutture carenti"

L’incontro con il vicepremier Salvini è stato l’occasione anche di aprire un focus sul valore del territorio marchigiano. Ad intervenire è stato il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini: "Le Marche sono una regione difficile da raggiungere, ci sono criticità per le infrastrutture e sono tanti i progetti da mettere in campo per migliorare e migliorarci. C’è un dialogo aperto con lo staff del Governatore Acquaroli che ha messo in campo nuovi bandi, per 18 milioni di euro per sostenere le imprese".

Importante anche l’intervento di Massimo Fileni, vice presidente della Fileni Alimentare Spa: "Lavoriamo per rendere la filiera produttiva un esempio virtuoso di sostenibilità e circolarità. Abbiamo 13 mila ettari di terreno già coltivati per dare cibo agli animali, lavoriamo con migliaia di allevatori del territorio dove cerchiamo di continuare a creare rete. Un cammino lungo quello che l’azienda ha intrapreso percorrendo il bio, il nostro è un settore che purtroppo troppo spesso si caratterizza per modalità crudeli nei confronti degli animali e metodi poco sostenibili che fanno capo agli allevamenti intensivi".

Ad intervenire è stato anche l’assessore regionale Andrea Antonini: "Il nostro territorio contribuisce ad esportare prodotti in tutto il mondo, ma perché si possa continuare con il made in Italy bisogna investire con consavolezza. Le piccole imprese chiedono certezze, si soffre la mancanza di organizzazione, liquidità e prospettive".