Sabrina non ce l’ha fatta: è morta a 51 anni

Si è spenta Sabrina Manieri, aveva 51 anni. La donna combatteva da qualche tempo contro un brutto male e nella serata di sabato il suo cuore ha smesso di battere per sempre. La notizia della sua morte è circolata in città nelle prime ore della mattinata di ieri. Tanti gli attestati di vicinanza ai familiari che alcuni anni fa avevano perso in giovane età Sonia, la sorella di Sabrina. In tanti hanno voluto ricordarla sul suo profilo social dove anche il compagno Michele ha voluto lasciarle un commovente messaggio: "Ti amo oggi e per sempre. Ciao amore mio". A ricordarla sono stati anche molti amici: "Che brutto scherzo che ci hai fatto Sabry, voglio ricordarti col tuo radioso sorriso. Riposa in pace".