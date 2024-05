San Marcello,. Borgiani lancia la sfida

In attesa che anche il sindaco uscente, Graziano Lapi, sciolga (ma è questione di ore) la riserva sulla propria ricandidatura a primo cittadino di San Marcello, il consigliere comunale di opposizione, Joseph Borgiani, si lancia nella corsa a sindaco con la lista "Direzione Comune". "Sono Joseph Borgiani, ho 42 anni e faccio l’avvocato – spiega lui stesso –. Mi presento come candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative di San Marcello, il paese in cui da sempre vivo e che posso orgogliosamente chiamare ‘casa’". "In famiglia – aggiunge Borgiani, consigliere comunale uscente di opposizione – ho respirato fin da piccolo l’aria della politica, grazie a mio padre, e adesso sono pronto a mettermi in gioco in prima persona, lavorando per il bene della comunità alla quale appartengo. San Marcello ad oggi è un paese spento, ma grazie a queste elezioni abbiamo la possibilità di cambiare le cose e di dare una svolta al futuro". "Ho deciso di raccogliere la sfida in prima persona – dice ancora Borgiani –, per mettere in moto la macchina del cambiamento, costruendo dunque una squadra giovane e motivata. Al mio fianco ci sono dieci candidati consiglieri competenti, uniti dalla volontà e dall’urgenza di donare una nuova luce al paese in cui hanno scelto di vivere". sa. fe.