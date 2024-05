"Sanità, servono subito soluzioni"

"L’Amministrazione comunale poteva agitare la questione sanità fin dal primo giorno appena insediata, ma non lo ha fatto cercando le vie del confronto e consentendo a chi deve assumere le decisioni politiche di farlo. Ma il tempo ormai è scaduto e non è più possibile procrastinare". Torna all’attacco sul tema della sanità cittadina il Pd attraverso la segretaria di circolo Graziella Monacelli che aggiunge: "L’11 aprile scorso la sindaca Ghergo ha lanciato pubblicamente un appello affinché la Regione affronti realmente lo stato della sanità nel nostro territorio. Il suo è stato un atto di coraggio, doveroso verso la città e verso i Comuni contigui, a cui la giunta regionale non ha potuto sottrarsi, tant’è che ha indicato tempi e modalità di alcuni dei principali interventi da realizzare. Le conclusioni del presidente Acquaroli e la disponibilità al confronto ribadita dalla sindaca hanno lasciato aperto un dialogo che solo i fatti potranno rafforzare. Per parte nostra, dopo tanti proclami e in attesa dei fatti, saremo ancora più vigili".