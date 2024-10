Saranno 850 i biglietti per i tifosi biancorossi

Allenamento stamattina al Del Conero, rifinitura domattina sempre sul manto erboso di Passo Varano: così l’Ancona si prepara alla sfida di domenica che si giocherà allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Lo stadio in località Piano d’Accio è tornato al Comune di Teramo che nei giorni scorsi ha comunicato la disponibilità alla società Città di Teramo che torna così a giocare nell’impianto cittadino, dopo le prime due partite in casa disputate a Notaresco. Tra l’altro il Bonolis è lo stadio dove nella stagione 2021-22 la squadra di Colavitto andò a imporsi per 4-0. In quel Teramo, giocava Niccolò Bellucci, oggi nelle file dell’Ancona e in quella sfida subentrato nel finale, come pure l’ex portierone Filippo Perucchini, che però in quella partita era assente perché infortunato. In settimana la squadra dorica s’è allenata martedì e giovedì al Coppo e mercoledì consueta doppia seduta al Del Conero: tutti a disposizione del mister, fatta eccezione per Ramires, fermo per uno stiramento. Con il rientro di Belcastro per Massimo Gadda si proporrà il dubbio se dare fiducia al trequartista, nella coppia d’attacco, oppure se confermare il baby Amadori. Un under davanti, tra l’altro, gli potrebbe permettere di avanzare Magnanini sulla linea mediana, dando spazio a Bellucci in difesa, o di giocare con quattro under. Intanto la società del Teramo ha comunicato che i biglietti a disposizione della tifoseria anconetana saranno 850, un centinaio quelli già venduti ieri, disponibili sul portale ciaotickets.com. I biglietti per il settore ospiti saranno acquistabili fino alle ore 19 di domani, il prezzo è di 10 euro più commissioni, e i tagliandi possono essere acquistati domani dalle ore 9,30 alle 15 anche presso il rivenditore autorizzato Ciaotickets del PalaPrometeo Estra che si trova negli uffici della PJ Investigation.