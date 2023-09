Sassoferrato, zigzagava sulla Provinciale: fermata donna di 55 anni in stato confusionale

Sassoferrato (Ancona), 11 settembre 2023 – Zigzagava sulla Provinciale invadendo la corsia di marcia opposta: fermata 55enne in stato confusionale. Nel tardo pomeriggio di sabato una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Fabriano, durante una perlustrazione, notava sulla Sp 48 del Comune di Sassoferrato un’autovettura che procedeva in modo incerto, invadendo talvolta la corsia opposta di marcia. Fermata l’auto, alla guida vi era una donna di 55 anni originaria di Fabriano. Ai militari la donna appariva in stato confusionale e, visto l’alito alcolico e le precarie condizioni di equilibrio, apparentemente per una eccessiva ingestione di alcolici, i militari hanno deciso di sottoporla a controllo con etilometro, ma lei si è rifiutata. Pertanto è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, segnalata alla prefettura per tale violazione, la patente ritirata e il veicolo di proprietà sottoposto a fermo amministrativo.