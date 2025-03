Scattano i campionati nazionali. Gli atleti di casa tra i protagonisti

Le stelle della ginnastica artistica maschile e femminile oggi e domani al PalaPrometeo Estra Liano Rossini di Ancona per la tappa del campionato nazionale di serie A e B. Già tremila circa i biglietti venduti per l’atteso evento organizzato dalla Ginnastica Giovanile Ancona, un vero e proprio show che ogni anno richiama sugli spalti migliaia di appassionati e sui tappeti del palas di Passo Varano il meglio della ginnastica artistica nazionale, con tanto di olimpionici.

Dopo la tappa inaugurale che ha regalato il sold-out sugli spalti di Montichiari, il campionato passa alla seconda prova, appunto quella anconetana.

Si comincia stamattina alle 9.30 con la serie B, per proseguire domani con la A2 di mattino e con lo spettacolo dei campioni di A1 nel pomeriggio. In pedana quattro squadre marchigiane, dalle ragazze della World Sporting Academy di San Benedetto, ai maschi della società Fermo 85, entrambe squadre di serie B ed entrambe in testa alle rispettive classifiche. E poi le stelle della Ginnastica Giovanile Ancona e della Virtus Pasqualetti Macerata. La squadra anconetana scenderà in campo con talenti di alto livello, tra i quali spicca Tommaso Brugnami, assente per infortunio Lay Giannini, ma con i dorici ci sarà anche il turco Adem Asil, campione europeo 2023. Nell’edizione 2025, infatti, tutte le squadre in gara si avvalgono dell’apporto di ginnasti di livello mondiale in prestito dalle nazionali più forti al mondo. Con gli anconetani anche Leon Sebastiano Zonza, Simone Pozzoni e Niccolò Lucchetti.

L’altro anconetano, Lorenzo Minh Casali, vestirà invece i colori del Romagna Team. Tra le star da seguire al PalaPrometeo le "fate" della ginnastica femminile, guidate dalla campionessa olimpica alla trave, Alice D’Amato, e da Manila Esposito, bronzo olimpico al medesimo attrezzo. Presenti, naturalmente, anche i ginnasti azzurri di Parigi, tra i quali i marchigiani Carlo Macchini e Mario Macchiati, insieme naturalmente a Lorenzo Minh Casali. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne. Ieri mattina la presentazione dell’evento nella sede del Coni regionale: "Una manifestazione che ormai siamo abituati a ospitare ad Ancona, valida come seconda prova del campionato nazionale di A e B – spiega il presidente della Ginnastica Giovanile Ancona, Maurizio Urbinati –. Abbiamo già un grande riscontro di pubblico, e la cosa ci fa enormemente piacere. Come società puntiamo a mantenere la categoria".

"Il Comune di Ancona esprime grande soddisfazione per aver il privilegio di poter continuare a ospitare questa tappa del campionato nazionale – aggiunge il vicesindaco Giovanni Zinni –. E’ la testimonianza che negli anni è stato fatto un grande lavoro, stabile e consolidato". Presenti anche il past president della Federginnastica, Gherardo Tecchi, che ha appena ceduto il posto ad Andrea Facci, il vicepresidente Coni Marche Marco Porcarelli e la nuova presidentessa della Federginnastica delle Marche, Maila Morosin.

Giuseppe Poli