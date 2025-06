Parrucchiere sentinelle per le donne

Parrucchieri ed estetiste delle Marche diventano "sentinelle contro la violenza" grazie alla sottoscrizione di un protocollo tra Confartigianato Imprese Benessere e Soroptimist per sensibilizzare professioniste e professionisti dei settori dell’estetica e dell’acconciatura a riconoscere i segnali di violenza di genere.

"A breve prenderà il via un percorso di sensibilizzazione e formazione. Ciò significa sviluppare uno sguardo empatico, capace di cogliere segnali di disagio, essere in grado di fornire le informazioni necessarie per indirizzare verso un percorso di aiuto e di cura", hanno annunciato i promotori dell’iniziativa.