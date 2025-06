Rinasce la Bocciofila dell’Erbarella. Arriva un modulo abitativo

Dopo l’incendio che ha colpito l’area della bocciofila di Via Erbarella lo scorso febbraio, sono in corso gli ultimi interventi di pulizia e bonifica, propedeutici all’installazione di un nuovo modulo abitativo destinato all’attività del sodalizio.

Grazie alla collaborazione con la Diocesi di Jesi, è stato concesso infatti a titolo gratuito un modulo abitativo attualmente situato nel Comune di Castelplanio. L’Amministrazione comunale di Jesi, dopo aver valutato positivamente l’operazione con l’assessore al bilancio e il dirigente dei lavori pubblici, ha autorizzato lo spostamento del modulo.

Questo intervento tempestivo permetterà di ripristinare la piena funzionalità dell’area colpita, garantendo una soluzione abitativa temporanea e un rapido ritorno alla normalità per la comunità. "Un intervento molto importante - spiegano gli assessori al bilancio, Claudio Cardinali e all’associazionismo Paola Lenti - perché ci permette di restituire uno spazio di socialità ai residenti del quartiere".

La bocciofila dell’Erbarella era andata distrutta dalle fiamme nella notte tra il 24 e il 25 febbraio. Per far ripartire l’attività era anche partita una raccolta fondi. La struttura di via Ravagli, peraltro, da gennaio ospitava anche il Comitato di quartiere Erbarella-San Pietro Martire per le sue attività. Motivi per i quali, tra i primi ad attivarsi erano stati i presidenti dei Comitati Erbarella (Jhonny Pigliapoco), San Francesco (Maria Luisa Cerioni), Paradiso (Laura Veroli), insieme ai rispettivi direttivi e in accordo con la Polisportiva Esse Pi Emme e la Bocciofila Jesina.